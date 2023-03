The Players Championship: Rory McIlroy tropeça para 76 na reunião de jogadores dos 3 melhores jogadores de golfe

Rory McIlroy passou de grama grossa para um double bogey em seu buraco de abertura em Campeonato de Jogadores. Ele terminou sua rodada da mesma forma quinta-feira. No meio havia um pouco de golfe para pedestres no TPC Sawgrass.

Isso somou 76, sua pontuação mais alta em pouco mais de um ano, e o deixou com mais esperança de ficar no fim de semana do que voltar ao primeiro lugar do mundo. “Você não acerta no campo aqui, você vai lutar,” ele disse.

McIlroy, nº 3 do mundo, jogou com Jon Rahm e Scottie Scheffler, um grupo 1-2-3 dos melhores jogadores do ranking mundial, com vários cenários de quem deixa Sawgrass em primeiro lugar. Scheffler cumpriu sua parte no trato com três birdies em seus últimos quatro buracos para um 68. Rahm mal se manteve como número 1 na semana passada, apesar de terminar entre os 10 primeiros pela primeira vez desde agosto. Ele deu três tacadas da margem para o par no nono buraco par 5 e teve que se contentar com um 71.

Apenas nove jogadores tiveram uma pontuação maior do que McIlroy entre os primeiros titulares, e ele estava 12 arremessos atrás Chad Ramey quando ele terminou. “Este é um daqueles lugares em que você está acertando a bola muito bem e colocando a bola em posição, há muitos birdies disponíveis”, disse Scheffler. “Mas quando você começa a perder os fairways e sai de posição, pode ir para o lado oposto muito rapidamente.”

Perder o fairway não foi um problema para McIlroy. Ele não errou muito no buraco 10 para iniciar sua rodada e até errou o green no ponto correto, à esquerda da superfície de putting com um pino de direita. Mas o chip saiu quente, correu pelo green e caiu em um bunker, levando a um double bogey.

Em seu buraco final no nono, ele errou o green na direita grossa e áspera do green entre os montes, não o pior ponto porque o pino estava totalmente à esquerda. Mas, novamente, o chip saiu quente e não parou até que estivesse em um bunker. Desta vez, McIlroy deu dois tiros para sair da areia a caminho de bogey.

Houve outros problemas, particularmente um par de três tacadas no dia 16. McIlroy teve que trocar de pilotos três torneios atrás em riviera para o Genesis Invitationalcom medo de que a face do taco estivesse ficando tão fina que pudesse estar perto de ultrapassar o limite permitido para o efeito trampolim.

O PGA Tour tem testes ocasionais que medem o efeito da bola saindo do rosto, e um deles foi no Riviera. “Eu simplesmente não queria arriscar”, disse McIlroy. “Eu simplesmente não me sentia confortável sabendo que poderia falhar. Não fica bem em mim, não fica bem em Taylor fez.”

McIlroy vinha usando o mesmo piloto desde a Riviera há um ano, durante a qual venceu quatro vezes e voltou ao primeiro lugar do mundo. “Olha, eu gostaria de poder usar meu motorista do ano passado, mas não posso só porque… basicamente não passaria no teste”, disse McIlroy. “Essas cabeças de motorista são tão meticulosas que é difícil conseguir uma exatamente igual. Obviamente, estou tentando o meu melhor, tentando conseguir algo que seja o mais próximo do que tive no ano passado. Apenas lutei um pouco para sair do tee nas últimas semanas.”

Ele acertou apenas seis dos 14 fairways em Sawgrass, embora não culpasse inteiramente a tentativa de acertar o clube. “Também há muitos erros do usuário”, disse ele.