The Weeknd Grato Sam Levinson veio para consertar ‘The Idol’ apesar do relatório

O fim de semanaO novo programa da HBO está sendo arrastado depois que um relatório sugeriu que a produção está em frangalhos – mas fontes dizem ao TMZ que as coisas são exatamente o oposto, e Abel está realmente muito satisfeito.

Fontes de produção de “The Idol” – que está em andamento há quase 2 anos – disseram ao TMZ que o Pedra rolando história que saiu quarta-feira sobre o criador de “Euphoria” Sam LevinsonO envolvimento de não é uma representação justa de como a estrela principal da série se sente … o que nos dizem ser otimista e grato.

Nossas fontes nos dizem que ninguém que falou com RS – mais de 13 fontes, eles afirmam – viu o produto final… Lily-Rose Depp e Abel, entre outros membros do elenco.

Em outras palavras, somos instruídos a sugerir que essas cenas vão aparecer no corte final é enganoso.

O fato é que nos disseram que Levinson foi contratado para substituir o diretor da OG Amy Seimetz por uma razão – e que ele criou uma história adulta com elementos maduros … o que Abel e os criadores do programa imaginaram desde o início.

Nossas fontes dizem que The Weeknd e outros sentiram que o show não estava em um bom lugar antes de SL embarcar para “consertar o navio” – o que nos disseram que a maioria do elenco / equipe acha que ele fez com sucesso, apesar de quão nervosos alguns do material que eles podem ter filmado foi até agora.

Como RS observa em seu artigo, Levinson refez completamente o trabalho de Amy … trazendo novos atores – como Dan Levy, Hank Azaria dar Jennie do BLACKPINK – unido em um novo roteiro com um novo ângulo e empregou um cronograma de filmagem mais robusto também … que nossas fontes insistem em ter elevado a arte e que resultará em um produto melhor quando finalmente chegar ao serviço.

Há também um grande equívoco, nos disseram, sobre uma suposta noção de que o Weeknd sentiu que a versão OG de ‘The Idol’ estava muito focada em uma perspectiva feminina … que é algo que foi divulgado na Rolling Stone. Disseram-nos que ele não se sente assim – se alguma coisa, todo o show é sobre uma mulher que quer controlar sua própria narrativa no showbiz.

Outra coisa… nossas fontes dizem que a alegação de que o orçamento chegou perto de US$ 80 milhões não está nem perto de ser precisa. Em outras palavras, as refilmagens não eram tão caras.

Quanto a Lily-Rose, ela diz … “Sam é, por muitas razões, o melhor diretor com quem já trabalhei. Nunca me senti mais apoiada ou respeitada em um espaço criativo, minhas contribuições e opiniões mais valorizadas. Trabalhar com Sam é uma verdadeira colaboração em todos os sentidos – importa para ele, mais do que tudo, não apenas o que seus atores pensam sobre o trabalho, mas como nos sentimos realizando. Ele contrata pessoas cujo trabalho ele estima e sempre criou um ambiente em que me senti visto, ouvido e apreciado.” Isso apóia a visão do Weeknd.

A própria HBO também pesou, confirmando que a direção original de ‘The Idol’ não estava de acordo com seus padrões, e que eles estão felizes com o que Levinson levou até agora.