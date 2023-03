Tiger Woods criticou as alegações do ex-parceiro: ele é uma pessoa imperfeita em termos de relacionamentos

Fvermes Tiger Woods parceiro Raquel Professora convidou a última ex do famoso golfista, Érica Hermanpara participar de seu podcast ‘Miss Undertood’.

O próximo episódio está programado para ser lançado na terça-feira, com professor brincando que os dois homens poderiam ficar em silêncio durante meia hora.

É preciso notar que ambos professor e herman colocar a caneta no papel sobre acordos de confidencialidade com bosques em 2009 e 2017, respectivamente.

No entanto, esta última entrou com uma ação pedindo a remoção de seu NDA, citando uma lei que permite que tais acordos sejam anulados se houver prova de agressão ou assédio sexual.

“Nós dois podemos sentar em silêncio por 30 minutos, cortesia de Tiger Woods” professor disse ao Post.

“Acho que todo mundo quer saber quem ela é, certo? Ouça, acho muito interessante o que está acontecendo. Estou curioso para saber por que ela está fazendo isso publicamente. Tenho muitas perguntas para ela.”

herman e bosques supostamente se separou no ano passado, com a primeira alegando que o jogador de golfe a enganou para deixar a propriedade sob o pretexto de sair de férias curtas.

Foi relatado que herman entrou com uma reclamação do proprietário em outubro, explicando que bosques recusou-se a deixá-la voltar para a mansão.

“Ele provavelmente disse [people who work for him], ‘Ei, eu tenho esse problema, você vai cuidar disso?’ Tão superficial e sem coração para mim”, alegou Curt Sampsonautor de dois livros sobre Tiger Woods.

“Eu penso Tigreé uma pessoa bastante falha em termos de relacionamentos. Isso pode ser apenas a consequência de ser tão bom e tão dedicado ao seu jogo.”