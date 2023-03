Tiger Woods já tem um substituto? O filho da lenda do golfe, Charlie, já está se destacando

Gvelha lenda Tiger Woods está na fase final de sua carreira, com cada vez menos destaque no campo, mas seu legado parece continuar com seu filho de 14 anos Charlie Woodsque mostrou talento semelhante ao pai.

Desde os quatro anos foi visto a dar as primeiras tacadas com tacos de golfe acompanhando o pai, numa altura em que Tiger Woods estava construindo sua lendária carreira.

Em 2020, pai e filho jogaram juntos pela primeira vez no Campeonato PNC, Charlie tinha 11 anos e mostrou que tinha qualidade para ser um profissional ao acertar sua primeira águia. No mesmo ano começou a ganhar títulos juniores, o US Kids, assim como o Torneio PGA South Florida Section na faixa etária de 9 a 11 anos.

No ano seguinte voltaram ao PNC e terminaram em segundo lugar, enquanto em 2022 não se saíram tão bem e terminaram em oitavo neste torneio não oficial, anteriormente conhecido como Desafio Pai/Filho.

Tanto Tiger quanto seu filho primogênito sofreram problemas físicos em Orlando, embora tenha sido Charlie quem teve o momento mais difícil com o tornozelo, que ele teve desde que torceu no Pro-Am. Ambos precisavam da ajuda do carrinho para evitar maiores danos aos ferimentos. O vencedor de 15 majors ainda se recuperava de uma fascite plantar e tinha dificuldade para andar.

Tiger Woods confessa como seu filho Charlie o supera

As semelhanças no estilo de jogo de Tiger Woods e seu filho Charlie Woods são evidentes. O Circuito PGA destacou-os em um vídeo quando estrearam como dupla no PNC Championship, com estilo semelhante na postura e na forma de balançar, com a posição em que finalizam.

Tigre confessou em entrevista que sente que o filho o supera quando os dois tinham 13 anos e reconheceu que não tinha a mesma velocidade, além de achar movimentos muito parecidos na forma de empurrar, mesmo antes do torneio juntos, ele reconheceu que chegou a superá-lo em alguns lances.

“Eu odeio dizer isso, mas vou admitir, ele fez isso. Algumas semanas atrás, eu não o acertei direito e ele acertou uma bomba que me pegou”, declarou Tiger.