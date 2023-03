Tiger Woods nega processo de US$ 30 milhões da ex-namorada por acordo verbal em mansão

Tiger Woodsnegou as acusações de que ele enganou sua ex-namorada Érica Herman a deixar sua mansão na Flórida, após a separação em outubro de 2020.

herman apresentou um Processo de US$ 30 milhões contra bosques‘ trust, alegando que ela tinha um contrato de locação verbal de cinco anos com o trust para ficar na casa em que viveram juntos por seis anos.

Os advogados de Woods negaram a existência de tal acordo, afirmando que Herman era apenas um hóspede da casa que não tinha reivindicações legais como inquilino.

Em um arquivo recente obtido por TMZ, Os advogados de Woods disseram: “Durante seu relacionamento, o Sr. Woods convidou a Sra. Herman para morar com ele como sua convidada na Residência.”

“Sr. Woods nunca negociou um contrato oral de locação com Sra. Hermann. Também nunca houve um contrato de locação por escrito entre o Sr. Woods ou o Confiar, por um lado, e a Sra. Herman, por outro lado. O Sr. Woods nunca transferiu para a Sra. Herman qualquer participação acionária ou direitos de posse para o Residência“, continuaram.

Os advogados também dnegou as alegações que Woods deixou Herman preso em um aeroporto e expulsou-a de casa. Eles afirmaram que Woods providenciou para que Herman “ficasse em um resort de luxo local” e forneceu a ela fundos que ela poderia usar para se candidatar a uma nova residência.

O processo dos advogados também criticou a decisão de Herman de processar a confiança de Woods em vez do próprio Woods. Eles alegaram que esse movimento era “nada mais do que uma tentativa transparente da Sra. Herman de evitar sua obrigação contratual de arbitrar e obter influência ao litigar suas disputas com o Sr. Woods em um fórum público”.

A equipe de Woods condena a tentativa de Herman de quebrar seu acordo de confidencialidade

Além do processo contra o fundo de Woods, Herman também entrou com uma ação separada contra Woods ele mesmo. Ela está tentando se libertar de um acordo de confidencialidade (NDA) que ela assinou em agosto de 2017, quando começou a namorar Woods. O NDA a impede de discutir seu relacionamento publicamente.

Os advogados de Herman argumentam que o NDA deve ser anulado sob uma lei que permite que tais contratos sejam cancelados se houver prova de agressão ou assédio sexual. No entanto, não há alegações específicas de agressão ou assédio mencionadas nos documentos judiciais arquivados.

Se o juiz decidir que o NDA é válido, Herman e sua equipe jurídica pediram orientação sobre se ela pode publicamente compartilhar fotos, gravações e outras informações de “fontes” não vinculado ao acordo.