Tiger Woods nega ter feito acordo verbal com ex-namorada para morar em sua casa

Tiger Wood ‘s atirou de volta em sua ex-namorada, contestando a alegação dela de que ele tinha um acordo oral para deixá-la morar em sua casa e essencialmente apoiá-la por anos … no que está se transformando em um processo ultra-desagradável de US $ 30 milhões.

Os advogados do tigre estão desafiando Érica Herman que alegou em seu processo que Tiger prometeu sustentá-la e deixá-la morar em sua casa por pelo menos mais 5 anos em troca de serviços (ela não especificou) – isso antes de ele terminar com ela alguns meses atrás.

De acordo com documentos legais, os advogados de Tiger disseram (aliás, a casa é parcialmente propriedade de um fundo) … “Durante o relacionamento deles, o Sr. Woods convidou a Sra. Herman para morar com ele como sua convidada na Residência. O Sr. Woods nunca negociou um contrato verbal de locação com a Sra. Herman. Tampouco houve um contrato de locação por escrito entre o Sr. Woods ou o Trust, por um lado, e a Sra. Herman, por outro lado. O Sr. Woods nunca transferiu para a Sra. Herman qualquer interesse de propriedade ou direitos de posse sobre a Residência.”