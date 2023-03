Tio de Becky G é encontrado morto no Brasil

Tele tio de americano cantor popBecky G foi encontrado morto no Brasil depois de viajar para o país sul-americano para o carnaval.

Gabriel Martinez foi encontrado morto depois de ter sido dado como desaparecido primeiro por seus parentes. Ele nunca informou sua chegada ao Brasil e agora seus piores temores foram fundados.

Conforme relatado pela revista People en Espanol, Martinez fez a viagem ao Rio de Janeiro para curtir o carnaval brasileiro, mas depois de alguns dias em que sua família não teve notícias dele, foi dado como desaparecido e, infelizmente, em 2 de março, sofreu um grave acidente automobilístico e NÓS A Embaixada foi quem deu a notícia.

“A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos estão consternados com a notícia da morte do cidadão americano em um trágico acidente no Rio de Janeiro e agradecemos às autoridades brasileiras pelos esforços de busca”, publicou a revista em suas redes sociais.

Até o momento, a cantora americana não se pronunciou sobre a morte do tio. Ela estava planejando sua festa de aniversário de 26 anos antes da notícia chegar.

“Ele é primo da minha mãe. Tecnicamente sim, ele é minha família e estou em contato com meios legais no Brasil. Obrigado pela ajuda”, disse Becky G quando ela soube que não havia notícias de seu parente, embora agora que a morte seja conhecida, não há nenhuma declaração da cantora.