Tiroteio no restaurante de Yo Gotti deixa 2 mortos e 5 feridos

Um restaurante do Tennessee de propriedade de uma estrela do hip hop Yo Gotti é o local de um tiroteio em massa que matou 2 pessoas e deixou pelo menos 5 outras feridas.

Os policiais disseram ao TMZ … os policiais foram chamados ao restaurante Prive em Memphis por volta das 23h30 de quarta-feira, depois que uma saraivada de tiros irrompeu no estacionamento, após um confronto dentro do restaurante que acabou se espalhando para fora.

Somos informados de que um homem foi encontrado morto no estacionamento e o outro faleceu em um hospital.

A polícia diz que outros 4 homens e uma mulher também foram baleados. Todos eles foram conduzidos em veículos particulares para hospitais para tratamento. Suas condições não foram divulgadas.

Enquanto Gotti é dono do Prive, uma fonte nos disse que ele não estava em Memphis ontem à noite… e nenhum de seus familiares está entre as vítimas.

O agressor ou agressores fugiram e ainda estão foragidos. A polícia não disse o que desencadeou a briga inicial.

A polícia de Memphis confirmou um tiroteio esta noite @YoGotti ‘s restaurante Prive em Hickory Hill. Parece que pelo menos uma pessoa está morta. Fique com #wreg para o mais recente #privado pic.twitter.com/NRrZ5TD6Pf — melissa moon (@MMoon_WREG3) 30 de março de 2023

Imagens apareceram online mostrando policiais investigando a cena com fita adesiva ao redor do perímetro do restaurante e carros de patrulha estacionados na frente.



17/11/21 Discreto/Facebook

Você deve se lembrar, o Prive foi temporariamente fechado em novembro de 2021 para medo de retaliação violência depois do rapper jovem golfinho o que dialetos cerca de 10 milhas de distância em Memphis. Policiais ficaram de guarda do lado de fora do estabelecimento, mas nada aconteceu.