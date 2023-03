Todd Downing DUI Arrest Video, Ex-Titans OC disse ao policial que bebeu ‘cerveja Victory’

O incidente aconteceu perto de Nashville em 1º de novembro. 18 de janeiro de 2022 por volta das 2h30 … poucas horas depois de Downing ter ajudado a levar o Tennessee a uma grande vitória do “Thursday Night Football” sobre o Green Bay Packers no Lambeau Field.

Nas imagens da câmera do painel, você pode ver um patrulheiro da Patrulha Rodoviária do Tennessee estacionado atrás do Mercedes de Downing em uma rodovia… e disse que o homem de 42 anos estava “arrasando” – passando de 160 km/h “facilmente”.

O policial, porém, disse que sentiu um cheiro de bebida vindo do carro de Downing. Todd respondeu que não tinha bebido, mas quando saiu do passeio para o teste de sobriedade, mudou sua história, dizendo: “Tomei uma cerveja da vitória em Green Bay.”

Quanto ao seu trabalho com os Titãs, ele não perdeu um jogo apesar da prisão … embora tenha sido demitido em janeiro. Desde então, ele foi contratado para ser o coordenador do jogo de passagem do New York Jets.