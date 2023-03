Todeschini tem novos EMPREGOS pelo Brasil

A Todeschini, com mais de 80 anos de trajetória, é uma empresa brasileira especializada em móveis planejados. Nesta data, a empresa divulgou novos empregos pelo Brasil. Confira, a seguir.

Todeschini abre novos empregos pelo Brasil

A Todeschini, empresa genuinamente brasileira, é motivada pela força da superação, coragem e inovação. A companhia atua no segmento de móveis planejados, disponíveis em vários estilos e séries.

Atualmente, a rede trabalha com marcas consolidadas no mercado, tanto nacionais quanto internacionais. Nesta data, a empresa anunciou novas oportunidades de emprego no Brasil. Confira, a seguir.

Ana. de Eng. de Processos – Bento Gonçalves / RS;







Ana. de Growth Hacking – Porto Alegre;







Ana. de Pes. e Des. de Produto – Bento Gonçalves / RS;







Ana. de Vendas – Bento Gonçalves / RS;







Assist. de Engenharia de Processos de Vidros – Bento Gonçalves / RS;







Assist. de Exportação – Bento Gonçalves / RS;







Assist. de Gestão de Risco da Rede de Lojas – Bento Gonçalves / RS;







Talentos Todeschini – Bento Gonçalves / RS;







Coordenador (a) de Vendas – Bento Gonçalves / RS;







Instrutor (a) de Montagem – Bento Gonçalves / RS;







Manutenção de Móveis – Bento Gonçalves / RS;







Operador (a) de Processo – Bento Gonçalves / RS.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Reckitt abre vagas de emprego e estágio pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

A Todeschini, empresa especializada em móveis planejados, trabalha com marcas consolidadas no mercado nacional e internacional. A equipe de profissionais é motivada pela força da superação, inovação e coragem.

Os princípios da empresa são os pilares que fazem a diferença. Nesta data, a companhia anunciou novas oportunidades de emprego no Brasil. Acesse o site 123empregos e encontre informações referentes às vagas.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.