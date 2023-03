Todos os sinais apontam para uma possível reconciliação de Olivia Wilde com Jason Sudeikis

Adepois daquele terrível processo de separação onde a cantora Estilos de Harry estava envolvido, Jason Sudeikis e Olivia Wilde entrou em uma batalha de custódia legal muito pública. Sempre houve rumores de infidelidade por parte de Wilde, mas nada foi confirmado. Tudo o que sabíamos era que Olivia namorou Harry Styles por um breve período de tempo como Coloque-o tentou tirar as crianças dela. Agora isso olívia não namora mais Harry Styles, as coisas parecem estar esfriando. O ex-casal de noivos tem dois filhos. Daisy, seis, e Otis, oito. Eles ficaram juntos por sete anos consecutivos e se separaram em 2020. Todos nós sabemos o que aconteceu depois disso, mas as coisas estão ficando menos difíceis para os dois.

Depois de deixar a batalha pela custódia para trás, parece que Olivia Wilde e Jason Sudeikis estão se comportando como adultos e colocando o bem-estar de seus filhos antes de qualquer outra coisa. O Daily Mail informou que o ex-casal está em constante comunicação e atualmente nos melhores termos possíveis. Na verdade, eles recentemente demonstraram afeto um pelo outro em público. Fotos que inundaram a web depois que o Daily Mail as divulgou online. Mas há novos rumores de uma possível reconciliação romântica entre o ex-casal. Enquanto eles co-criam os dois filhos, há fontes próximas a eles que ainda têm esperança de que eles voltem a ficar juntos.

É possível uma reconciliação romântica entre Wilde e Sudeikis?

Não há razão mais forte para um ex-casal voltar a ficar juntos do que o benefício de seus filhos. Uma fonte próxima a ambos insiste que eles não têm mais drama, acrescentando que os dois estão muito solteiros no momento. Essas fotos tiradas em janeiro geraram ainda mais rumores de uma possível reconciliação, já que eles eram bastante sensíveis um ao outro. Mas esta fonte também quis esclarecer que eles estão apenas tendo uma bela amizade no momento e não há planos de reconciliação. Tudo pode acontecer, mas pelo menos as crianças podem ficar tranquilas sabendo que seus pais não estão mais brigando entre si.