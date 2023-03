Tom Aspinall desconcertado com a ameaça de morte de Conor McGregor: ‘Não precisamos desse tipo de rixa’

O peso pesado do UFC, Tom Aspinall, ainda é patrocinado pelo Gym King, apesar dos melhores esforços de Conor McGregor.

Empurrando 277 libras fora da temporada após uma lesão devastadora no joelho, Aspinall mal cabe em um XXL e fez três testes da USADA desde que postou uma foto de seu progresso. No momento, ele está muito mais preocupado em voltar para o cage do que começar brigas com seus colegas, e é por isso que ele está confuso com a recente explosão de McGregor em relação a ele.

McGregor tentou ir atrás do patrocinador de Aspinall e lançou uma ameaça de morte depois que o peso pesado do UFC disse que a reviravolta do astro irlandês contra Michael Chandler não estava no topo de sua lista, em termos de emoção.

“Sinceramente não sei [why he was so angry]”, disse Aspinall na segunda-feira A Hora do MMA. “Tenho muito respeito por Conor, nunca desrespeitaria ele ou qualquer outra pessoa. Eu não sou esse tipo de cara.

“Eu sou um adulto, não estou tentando brigar com ninguém. Se estou tentando brigar com alguém, quero ser alguém da minha categoria, para que possamos pelo menos brigar e ganhar algum dinheiro com isso. Nenhuma idéia. Literalmente, tudo o que eu disse foi: ‘Não estou tão interessado na luta de Conor quanto nas outras lutas que estão por vir.’ Era isso. Nenhum desrespeito significava para ninguém.

Claro, McGregor não é conhecido por ter a pele mais grossa às vezes. O ex-campeão de duas divisões regularmente explode em deslizes reais e imaginários, e pode ter sido a vez de Aspinall naquele dia de fevereiro. Quando os tweets de McGregor apareceram em sua linha do tempo, ele não tinha certeza se eram reais.

“Sou um grande fã”, disse Aspinall. “Conor é uma grande inspiração para mim. Ele é irlandês, eu sou inglês – eles são muito próximos um do outro e ele fez grandes coisas no esporte. Eu estava um pouco tipo, ‘Uau, eu não queria ofender ninguém.’”

McGregor deve enfrentar Chandler ainda este ano como a luta padrão de final de temporada entre treinadores em O ultimo lutador. A 31ª temporada do reality show de longa duração apresenta os pesos-leves de destaque na primeira aparição de McGregor desde que uma perna quebrada encerrou sua trilogia com Dustin Poirier no UFC 264.

Aspinall gostaria de voltar ao octógono em junho e até aceitou uma luta com o top 10 do ranking Marcin Tybura ao vivo no programa. Se Tybura estiver pronto para fechar contrato, ele disse que vai aparecer para a luta.

Mas tem uma luta que ele não quer, e é contra a maior estrela que o UFC já produziu.

“Não quero briga com ninguém, mano”, disse Aspinall. “Não precisamos desse tipo de carne. Mas ele está zangado com isso, ou estava – não sei como se sente no momento. Mas quem sabe o que ele está fazendo.