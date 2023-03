Tom Brady aborda rumores de seu suposto segundo retorno à NFL para o Miami Dolphins

EUimagine que tudo o que Tom Brady passou no ano passado foi em vão e ele toma a decisão de jogar por mais um ano. As críticas contra ele seriam duras, mas muitas pessoas ficariam emocionadas ao ver o GOAT jogar novamente. Relatórios recentes sugerem a Miami Dolphins estão tentando convencê-lo a voltar para mais uma temporada. O Rich Eisen Show noticiou isso, mas ainda não tínhamos ideia se Tom Brady reagiria ou se ficaria quieto. Certamente, o completo silêncio dele o colocaria no local e o boato em Miami aumentaria para onze. Mas Brady respondeu, ele fez isso com uma piada.

Se esse tweet indicar alguma coisa, é que Tom Brady está se divertindo na aposentadoria, mas não parece disposto a voltar. Vale lembrar que ele já afirmou que iniciaria a carreira na Fox Sports até o final de 2024. Enquanto alguns usuários do Twitter acham que ele está blefando e vai voltar, outros levaram ao extremo a referência ao gatinho. O que quer que Tom Brady quis dizer, ele confirma que esses rumores não são verdadeiros. No entanto, todos nós sabemos como o GOAT às vezes rola. Ele pode mudar sua postura em um piscar de olhos e pudemos vê-lo adaptado durante a pré-temporada.

Por que Miami é uma possibilidade real para Tom Brady?

O Miami Dolphins são talvez o único time da NFL que pode realmente convencer Tom Brady a retornar pela segunda vez. As razões para isso não são tão difíceis de adivinhar, visto que dois de seus filhos moram lá. Tom Brady quer continuar criando seus filhos com Gisele Bndchen e jogar futebol mais uma temporada, se possível. Por enquanto, ele continua aposentado. Mas isso pode mudar rapidamente e estamos aqui para isso. De qualquer forma, ele já provou que pode continuar jogando no mais alto nível por pelo menos mais alguns anos.