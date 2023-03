Tom Brady anuncia novo e empolgante projeto de ‘alta velocidade’

Adepois de anunciar recentemente sua aposentadoria da NFL, Tom Brady está se ramificando em novos empreendimentos comerciais. O ex-zagueiro decidiu tentar sua sorte como comentarista, assinando um contrato Contrato de 10 anos no valor de US $ 375 milhões com a emissora americana Fox. Ele só deve começar em 2024, o que lhe dará algum tempo para ficar com sua família e filhos.

Brady foi ao Instagram hoje para revelar mais um novo projeto: ele será um parceiro oficial da nova equipe de clientes Porsche 963 FIA World Endurance Championship Hypercar. A equipe de carros esportivos JOTA, patrocinada pela HERTZ, usará a marca Brady no novo protótipo Porsche 963, que estará operando no Campeonato Mundial de Endurance da FIA. O carro vale uma surpresa US$ 3,9 milhões.

‘TB’ não é a primeira superestrela a colaborar com o automobilismo. Ex-lendas da NBA como Michael Jordan e Brad Daugherty também emprestaram seus nomes para NASCAR. Este último teve muito sucesso e recentemente colheu recompensas financeiras significativas depois que sua equipe da TG/Daugherty Cup venceu o Daytona 500 em fevereiro.

Brady anunciou a novidade através de sua conta no Instagram. “Vejo você na pista. Orgulhoso em finalmente anunciar que @bradybrand está em parceria com @hertzracinggold e @singervehicledesign como Parceiro Oficial de Vestuário da equipe de hipercarros @jota_sport. Esta besta de carro estará competindo na 100ª edição do Le Mans 24 Horas e 2023 FIA World Endurance Championship”, disse ele, enquanto dirigia uma versão virtual do carro.

Brady revelou que está particularmente animado para dirigir o carro: “E sim … pretendo dirigi-lo o mais rápido possível, só tenho que esperar que o pessoal do seguro saia de férias.”