Tom Brady assinou novamente o leilão da bandeira dos EUA com preço inicial de $ 299.000

O famoso Tom BradyA bandeira dos Estados Unidos autografada no centro de uma ação judicial com o Patriots Hall of Fame no ano passado agora pode ser toda sua – se você tiver alguns bolsos DEEP.

TMZ Sports aprendeu … as estrelas e listras que Brady assinou e depois recontratou após a disputa de um homem com o HOF da Nova Inglaterra em 2021 está à venda no eBay no final deste mês – e seu preço inicial é de $ 299.999.

Não está claro o que é esperado para vender … mas nos disseram que os lucros irão para uma boa causa, no entanto.

Dan Vitale – o dono da bandeira que brigou com os oficiais do Patriots depois que ele alegou que eles arruinaram o item depois de colocá-lo em exibição no HOF do time – está doando uma parte dos lucros para o Saúde Comportamental e Serviços de Desenvolvimento de Strafford County, Inc. — uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é ajudar pessoas com autismo. Vitale diz que o restante dos fundos irá para um fundo para sua filha, que tem autismo.

Fã processa Patriots HOF depois que supostamente arruinou $ 1 milhão em bandeira assinada por Tom Brady



Quando finalmente for vendida, o novo dono da bandeira receberá uma bela peça de memorabilia de Brady – uma que também tem uma história e tanto.

Como relatamos, ele voou inicialmente sobre o Foxboro Stadium durante um jogo New England x Miami em 2001 – o mesmo ano em que Brady assumiu pela primeira vez como titular do Patriots. Brady então assinou anos depois.

Vitale finalmente comprou e entregou ao Pats Hall of Fame para exibi-lo – mas ele afirma que os funcionários de lá fizeram com que a assinatura desaparecesse quando eles cuidaram dela de maneira inadequada. Eles processaram em 2022, alegando seus erros diminuiu o valor da peça em $ 1 milhão.

Brady, porém, veio em socorro… assinando novamente em grande tinta preta seguindo o Buccaneers vs. Jogo dos Seahawks no ano passado. Vitale disse que estava feliz com a nova assinatura – e acreditava que valia mais de $ 1 milhão novamente.

“Embora a bandeira tenha muito valor para mim pessoalmente”, disse Vitale, “eu não poderia estar mais emocionado em leiloá-la no eBay para que outro colecionador possa possuir esta peça rara da história do esporte e, no processo, apoiar aqueles com autismo – – incluindo minha filha mais nova.”

A licitação do item começa em 23 de março … e terminará em 1º de abril.