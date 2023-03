Tom Brady ‘dirigiu o show’ e ‘intimidou’ Josh McDaniels na Nova Inglaterra, afirma David Carr

Fvermes NFL quarterback David Carr apareceu recentemente no “Podcast de esportes Harvester” discutir Tom Bradyé hora com o Patriotas da Nova Inglaterra. De acordo com Carr, Brady foi quem comandou o show e foi capaz de intimidar o então coordenador ofensivo dos Patriots. Josh McDaniels.

“Eu diria, o que aconteceu está em Nova Inglaterra, Tom Brady dirigia o show, então ele era capaz de intimidar Josh e ele apenas dizia: ‘É isso que vamos fazer'”, disse Carr. “E se Josh dissesse não, Brady iria para Bill Belichickescritório de, e se Bill dissesse não, ele iria para Robert Kraft. ‘Troca Jimmy Garoppolo, eu não preciso dele aqui causando um problema.’ Jimmy Garoppolo é negociado, certo?”

Garoppolo, que foi convocado na segunda rodada pelos Patriots em 2014, era considerado por alguns como o sucessor de Brady. No entanto, em vez de ficar com os Patriots e suceder Brady, ele foi negociado para o 49ers em 2017.

Os ditados de Carr não são novidade no mundo da NFL

As alegações de Carr não são novidade, pois houve relatos de atrito em Nova Inglaterra antes da saída de Brady em 2020. McDaniels permaneceu na Nova Inglaterra por mais duas temporadas após a saída de Brady para Baía de Tampa.

McDaniels entrou Derek Carr em Las Vegas no início de 2022, quando foi nomeado treinador principal do invasores. No entanto, Derek foi substituído no final da temporada regular e posteriormente liberado em fevereiro.

Seu irmão Davi especulou no podcast sobre o tipo de quarterback que McDaniels poderia estar procurando. Ele disse: “Eu acho que para Josh, ele vai pegar um cara que ele não pode controlar, mas diz para onde jogar a bola, que tem algumas ferramentas físicas que podem fazer algumas jogadas no jogo de corrida, que podem empurrar a bola no campo.”

Curiosamente, Garoppolo foi vinculado aos Raiders esta semana pela NFL Network, que também informou que os Panthers e Texans são outros times dos quais ele poderia atrair interesse.