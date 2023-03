Tom Brady diz que ama futebol mais do que tudo, mas é hora de ele assistir aos jogos de seus filhos

Edesde sua aposentadoria do NFL em fevereiro, Tom Brady tem falado várias vezes sempre que rumores sobre ele voltar a jogar futebol surgem na mídia e nesta sexta-feira ele aproveitou a oportunidade para fazê-lo em sua festa de aposentadoria ‘não oficial’ em Sul da Flóridahospedado por Autógrafo.

Brady mencionou que não há nada que ele ame mais do que jogar futebol, mas é hora de ele passar para outras coisas, com sua família na vanguarda desse pensamento.

“Não há nada que eu ame mais do que futebol, mas tenho filhos pequenos e eles assistiram bastante aos jogos de seus pais e é hora de eu assistir aos jogos deles.”

Tom Brady foi voluntário em um abrigo de animais com seus filhos

Tom Brady e seus filhos passavam horas ajudando os animais no abrigo de animais da Humane Society Tampa Bay da maneira que podiam, com os Bradys apenas interessados ​​em mostrar sua benevolência sem chamar a atenção para isso, mantendo seu envolvimento em segredo por muito tempo. tempo durante seu tempo com os Buccaneers.

Brady pediu anonimato quando se ofereceu ao lado de seus filhos para trabalhar no abrigo depois de buscá-los na escola, como explicou Sherry Silk, que lidera a Humane Society Tampa Bay.

“Você via sua caminhonete, ele parava em nosso estacionamento e lá estava ele. Ele sempre usava um boné de beisebol. Às vezes as pessoas o reconheciam e pediam um autógrafo; não muitos, e eu não Não permitia que a equipe fizesse nada disso. E ele simplesmente entrou e fez o que queria”, disse Silk ao Tampa Bay Times.