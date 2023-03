Tom Brady diz que está muito ocupado para o retorno da NFL, fecha a porta no retorno

Tom Brady pode não estar entrando comédia em Pé mas ele também não vai voltar ao futebol … porque apenas um dia depois que os rumores de um retorno do TB12 iluminaram a internet, o GOAT deixou claro que um retorno à NFL não está acontecendo.

A conversa sobre um retorno atingiu o auge depois Rich Eisen disse que havia rumores no NFL Combine em Indianápolis de que Brady “pode ​​​​não ter terminado, afinal”, com pessoas de dentro dizendo … “fique de olho em Miami”.

“Se Tua [Tagovailoa] pode não estar pronto para ir e, de repente, há Tom Brady sentado na Flórida, onde sua família está localizada e ele pode se localizar facilmente. Fique de olho no que me disseram alguns passarinhos no Combine.”