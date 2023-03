Tom Brady está a caminho dos 49ers? GM dos Niners, John Lynch, revela que o contatou

Tele São Francisco 49ers pode estar em busca de um quarterback veterano nesta offseason, e o gerente geral John Lynch revelou que ele estendeu a mão para ninguém menos que Tom Brady.

Em entrevista ao Horário de Tampa BayLynch brincou sobre a possibilidade de Brady vestir uma camisa do 49ers, dizendo: “Mandei uma mensagem para ele quando ele se aposentou. Ele foi companheiro de equipe por cerca de três semanas em um ponto, então enviei uma mensagem para ele, apenas (dizendo) parabéns por um dos as melhores carreiras que já vi em qualquer esporte e desejei a ele o melhor. Vamos deixar por isso mesmo.”

Mas, embora Lynch possa estar brincando, a necessidade dos 49ers de um quarterback confiável não é motivo de riso. A equipe passou por inúmeras mudanças de zagueiro nos últimos anos, iniciando três jogadores diferentes apenas em 2022 em sua disputa pelo título da NFC.

Pode não ser exatamente uma piada

Brock Purdy e Trey Lance estão saindo de lesões, o que significa que o 49ers pode ter que alternar os zagueiros novamente em 2023. Embora Purdy tenha se mostrado promissor fora do banco na segunda metade de 2022, indo para 7-1 como titular, ele ainda enfrenta um cronograma de recuperação incerto do cotovelo cirurgia. Lance, a terceira escolha geral do draft em 2021, começou apenas quatro jogos antes de uma lesão no tornozelo o afastar dos gramados durante a maior parte da temporada passada.

Com veterano Jimmy Garoppolo também programado para se tornar um agente livre, o 49ers precisa de um quarterback experiente para ancorar seu ataque.

Embora Brady, que afirmou repetidamente que se aposentou “para sempre”, possa não ser a resposta para os problemas do quarterback do 49ers, a possibilidade de o futuro membro do Hall da Fama vestir uma camisa do 49ers é intrigante. Como torcedor de longa data do time, Brady está ligado a San Francisco há anos.

Não é a primeira vez que os 49ers demonstram interesse em Brady. Em 2020, Lynch expressou interesse no então quarterback agente livre, mas Brady acabou conseguindo o Tampa Bay Buccaneers.

Com a posição de quarterback em mudança para o 49ers, Lynch reconheceu que a equipe pode procurar ajuda adicional na agência gratuita. “Vamos olhar para tudo”, disse ele. “Vamos tentar melhorar nosso time sempre que pudermos. Queremos melhorar em todas as posições, incluindo o zagueiro.”