Tom Brady sai em novo iate ‘Tw12ve Angels’ na Flórida

Tom Brady tem um brinquedo brilhante para desfrutar na aposentadoria – o 7 vezes campeão do Super Bowl foi flagrado em seu novo iate na Flórida esta semana!!!

TB12 estava passando um tempo a bordo do “TW12VE ANGELS” de 77 pés com amigos em uma marina de Hollywood, Flórida, no domingo… e o barco é uma beleza.