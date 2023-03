Tom Brady seria bem-vindo de volta aos Buccaneers se ele decidisse se aposentar, de acordo com o GM de Tampa Bay.

Colhe o Tampa Bay Buccaneers não antecipe Tom Brady Saindo da aposentadoria pela segunda offseason seguida, a franquia ainda está preparada caso o lendário quarterback resolva voltar a jogar no NFL.

O GM dos Bucs deixará uma lanterna acesa caso Brady volte

O bucaneiros Director Geral, Jason luzexpresso do scouting combine da liga, que apesar de acreditar que desta vez Brady’s aposentadoria é pra valer, ele ainda vai deixar luz acesa no prédio caso se engane.

“Eu disse que deixaria uma lâmpada de mesa acesa. Antes (do retorno de Brady) no ano passado, eu disse que deixaria a luz acesa. Talvez seja uma lanterna. Não sei”, acrescentou.

Kyle Trask é o único zagueiro da Tampa Bay Buccaneers elenco no momento.

Tom Brady anunciou sua aposentadoria em um vídeo emocionante

Tom Brady usou suas plataformas de mídia social para anunciar sua aposentadoria do NFLacrescentando que desta vez foi para sempre e dado que sua aposentadoria anterior um ano antes havia sido um grande negócio, ele acabou de gravar uma mensagem da praia na Flórida e compartilhar a notícia com o mundo.

“Portanto, não vou ser prolixo, você só recebe um longo ensaio de aposentadoria superemocional e eu usei o meu no ano passado. Realmente, muito obrigado a todos vocês por me apoiarem. Minha família, meus demônios, meus companheiros de equipe, meus concorrentes… Eu poderia continuar para sempre, são muitos. Obrigado a vocês por me permitirem viver meu sonho absoluto.”