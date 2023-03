Tom Brady tem um sucessor inesperado nos Bucs depois de assinar com Baker Mayfield por um ano

Tele Tampa Bay Buccaneers estão fazendo movimentos para garantir seu futuro após o quarterback Tom Bradyaposentadoria. De acordo com NFL Network Insider Tom Pelisseroos Bucs estão finalizando um acordo com a primeira escolha geral, Baker Mayfield. Espera-se que Mayfield assine um contrato de um ano no valor de até US$ 8,5 milhões, de acordo com o NFL Network Insider. Ian Rapoport.

Mayfield teve uma carreira tumultuada na NFL, mas está chegando a um lugar onde há um caminho claro para um emprego inicial. O atual quarterback dos Bucs, Kyle Trask, também deve disputar as honras iniciais. Mayfield foi negociado com o Carolina Panthers em julho passado, onde foi titular em seis jogos antes de ser dispensado e assinar com o Los Angeles Rams alguns dias depois, começando quatro jogos no lugar de um lesionado Matheus Stafford.

Mayfield foi a escolha geral nº 1 do Cleveland Browns no Draft de 2018 da NFL. Ele teve um forte ano de estreia, mas caiu um pouco no segundo ano. No entanto, ele se recuperou bastante durante a tumultuada temporada de 2020, liderando o marrons aos playoffs pela primeira vez em 18 anos.

Os três passes de TD de Mayfield contra o ladrões na rodada de wild card liderou o marrons à sua primeira vitória no playoff em 26 anos e sua primeira vitória na pós-temporada desde 1969.

Ele estaria competindo pelo cargo de titular no Bucs

O tempo de Mayfield em Cleveland terminou com uma nota amarga, enquanto ele lutava e suportava uma rivalidade pública com Odel Beckham Jr. Apesar de jogar com uma lesão no ombro na temporada de 2021, Mayfield foi negociado com o Carolina Panthers apenas algumas semanas antes do campo de treinamento, um ano atrás. Infelizmente, o emparelhamento com o treinador principal Matt Rhule não deu certo e Mayfield começou apenas cinco jogos antes de ser substituído.

O carneiros então reivindicou Mayfield, que milagrosamente jogou a maior parte de seu jogo três dias depois contra o invasoresliderando uma vitória improvável com um passe TD para a vitória nos segundos finais.

Em 72 jogos na carreira (69 partidas), Mayfield completou 61,4% de seus passes, lançando para 16.288 jardas, 102 TDs e 64 escolhas, também correndo para 660 jardas e seis pontuações. O recorde de carreira de suas equipes com Mayfield como titular é 31-38-0.