Tom Jackson, ator de ‘Queer Eye’, morre de câncer aos 63 anos

Aluno de “Queer Eye” Tom Jackson que apareceu na primeira temporada do programa, morreu de câncer … e agora os fãs estão perdendo um ex-herói.

De acordo com seu obituário, Tom morreu em 3 de março às 23h49… depois de sucumbir ao adenocarcinoma estágio 4 – um câncer glandular, que os médicos disseram ter metástase.

O site oficial do programa compartilhou a triste notícia na quarta-feira no Instagram, postando … “É com o coração pesado que dizemos adeus a um membro da nossa família Queer Eye. Descanse em paz, Tom Jackson”