Tom Sandoval quebra silêncio sobre Raquel e escândalo de traição de Ariana

Tom estava do lado de fora do Pop Music Studios em San Fernando Valley na noite de segunda-feira quando um fotógrafo perguntou se ele se arrependia de ter traído ariana com Rachel . Ele diz que sim, mas também diz: “A retrospectiva é sempre 20/20, cara”.

Ele diz que se arrepende de ter traído, mas o fato é… ele ainda está com Raquel. Tiramos fotos de Tom e Raquel após o explosivo show de reunião. Eles eram comendo na Musso and Frank em Hollywood e pareciam muito um casal.

O TMZ divulgou a história dos detalhes do show de reunião ainda a ser exibido, no qual as coisas ficaram tão quentes Andy Cohen teve que se colocar entre 2 membros do elenco para evitar uma luta física.