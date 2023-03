Tom Sandoval visita o consultório do terapeuta em meio ao escândalo de traição de Raquel Levis

Estrela de “Regras de Vanderpump” Tom Sandow l tem muito em seu prato enquanto está envolvido em um escândalo de traição com seu colega de elenco, Raquel Leviss … e parece que ele está conversando com um psiquiatra.

Uma fonte com conhecimento direto nos diz que ele esteve com um terapeuta por cerca de 2 horas, embora isso não seja novidade … ele estava em terapia muito antes desse escândalo.

Como você bem sabe, Tom foi pego traindo é sua namorada de longa data Ariana Madix com Raquel … nossas fontes nos disseram que Tom e Ariana sem planos para voltar a ficar juntos, e ‘VR’ é mergulhar fundo no rompimento confuso como parte da última temporada.

advogados da Raquel disparou uma carta a vários membros do elenco na segunda-feira sobre uma gravação não solicitada de uma sessão íntima do FaceTime que ela teve com Tom … citando uma lei de pornografia de vingança da CA, que torna crime espalhar um vídeo como esse.