Tom Schwartz cantando karaokê em Los Angeles em meio ao drama do caso de Tom Sandoval

Tom Schwartz não demonstrou muita preocupação com a indignação por Tom Sandovalcaso de com Raquel Leviss – o que torna essa performance do Green Day ainda mais preocupante.

Testemunhas disseram ao TMZ … Schwartz estava com amigos no The Oaks Tavern em Sherman Oaks para um karaokê – mostrando à multidão sua versão do hit do Green Day, “Brain Stew”.

Somos informados de que ele pagou a conta de seu grupo na noite de quarta-feira. Não está claro quanto tempo Schwartz e sua turma ficaram fora, mas nos disseram que Sandoval definitivamente não estava presente.

Parece que Schwartz não está tão perturbado com o que está acontecendo com seu melhor amigo agora … mas ele deveria estar se você perguntar ao ex-membro do elenco de “Regras de Vanderpump” Kristen Doute.



Como relatamos, Kristen – que namorou Sandoval anos atrás – Schwartz completamente arrastado chamando-o de “f ****** p ****” por ficar quieto sobre o caso de seu amigo. Ela afirma que ele expressou preocupação em mensagens de texto, mas acha que as ações públicas falam mais alto.

BTW, Schwartz e Raquel foram brevemente um item também, tendo ficado durante a temporada atual do show … então, há um pouco mais de drama.

Schwartz tem mantido silêncio sobre o caso da traição – até sábado, isto é… quando ele sentou-se em cima do muro sobre por quem mostrar sua lealdade … em última análise, jogando as mãos para o alto e atribuindo isso a uma grande chatice.



