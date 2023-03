Tom Sizemore, ator de ‘O Resgate do Soldado Ryan’ e ‘Falcão Negro em Perigo’, morre aos 61 anos

Tom Sizemoreo ator de “O Resgate do Soldado Ryan”, cuja brilhante estrela dos anos 1990 queimou sob o peso de sua própria violência doméstica e condenações por drogas, morreu na sexta-feira aos 61 anos.

O ator sofreu um aneurisma cerebral em 18 de fevereiro em sua casa em Os anjos. Ele morreu dormindo Sexta-feira em um hospital em Burbank, Califórniaseu gerente Carlos Lago disse.

Sizemore se tornou uma estrela com participações aclamadas em “Natural Born Killers” e no thriller policial clássico cult “Heat”. Mas a dependência grave de substâncias, alegações de abuso e vários desentendimentos com a lei devastaram sua carreira, deixaram-no sem-teto e o mandaram para a prisão.

Quando a onda global do movimento #MeToo atingiu o pico no final de 2017, Sizemore também foi acusado de apalpar uma menina de Utah de 11 anos no set em 2003. Ele chamou as acusações de “altamente perturbadoras”, dizendo que nunca tocaria uma criança de forma inadequada. As acusações não foram arquivadas.

Apesar da série de problemas legais, Sizemore teve dezenas de créditos regulares no cinema e na televisão – embora sua carreira nunca tenha recuperado seu ímpeto de outrora. Além de “Black Hawk Down” e “Pearl Harbor”, a maioria de seus papéis no século 21 veio em produções de baixo orçamento e pouco vistas, onde ele continuou a interpretar os caras rudes e durões que ficou famoso por interpretar.

“Eu era um cara que veio de muito pequeno e chegou ao topo. Eu tinha a casa multimilionária, o Porscheo restaurante que eu possuía parcialmente Robert De Niro”, escreveu Sizemore, nascido em Detroit, em suas memórias de 2013, “Por algum milagre, consegui sair de lá”.

O título do livro foi tirado de uma frase proferida por seu personagem em “O Resgate do Soldado Ryan”, um papel pelo qual ele ganhou o Oscar. Mas ele escreveu que o sucesso o transformou em uma “estrela de cinema mimada”, um “tolo arrogante” e, eventualmente, “um viciado em esperança de morrer”.

Ele acumulou uma série de prisões por violência doméstica. Sizemore foi casado uma vez, com o ator Maeve Quinlane foi preso por suspeita de espancá-la em 1997. Embora as acusações tenham sido retiradas, o casal se divorciou em 1999.

Sizemore foi condenado por abusar da ex-namorada Heidi Fleiss em 2003 – o mesmo ano em que ele não contestou e evitou o julgamento em um caso separado de abuso – e foi condenado à prisão. A ex-senhora de Hollywood testemunhou que ele a socou no queixo em um hotel de Beverly Hills e a espancou em Nova York a ponto de não poderem comparecer à estreia de “Black Hawk Down”.

O juiz de sentença disse que o abuso de drogas provavelmente foi um catalisador, mas que o testemunho revelou um homem que tinha problemas profundos em lidar com mulheres. Fleiss chamado Sizemore “um zero” em uma conversa com a Associated Press após sua condenação.

Sizemore se desculpou em uma carta, dizendo que foi “castigado” e que “demônios pessoais” haviam tomado conta de sua vida, embora mais tarde ele negasse ter abusado dela e a acusado de forjar uma foto mostrando seus hematomas.

Fleiss também processou Sizemore, dizendo que ela sofreu sofrimento emocional depois que ele ameaçou revogar sua própria liberdade condicional. Fleiss havia sido condenado em 1994 por administrar uma quadrilha de garotas de programa de alto preço. Esse processo foi resolvido em termos não revelados.

Sizemore foi objeto de dois processos de assédio sexual no local de trabalho relacionados ao 2002 CBS show “Robbery Homicide Division”, no qual ele interpretou um detetive da polícia. Ele foi preso em 2016 em outro caso de violência doméstica.

Sizemore acabou preso de agosto de 2007 a janeiro de 2009 por falhar em vários testes de drogas durante a liberdade condicional e depois que Bakersfield, Califórnia, as autoridades encontraram metanfetamina em seu carro.

“Deus está tentando me dizer que não quer que eu use drogas, porque toda vez que as uso, sou pego”, disse Sizemore ao The Bakersfield Californian em uma entrevista na prisão.

Sizemore disse à AP em 2013 que acreditava que sua dependência estava relacionada às armadilhas do sucesso. Ele se esforçou para manter a compostura emocional ao descrever um ponto baixo ao se olhar no espelho: “Eu parecia ter 100 anos. Não tinha relacionamento com meus filhos; não tinha trabalho para falar. Estava morando em um agachamento. “

Ele apareceu no reality show “Celebrity Rehab” e seu spin-off “Sober House”, dizendo à AP que fazia os shows para receber ajuda, mas também em parte para pagar dívidas acumuladas que chegavam a milhões.

Muitos dos filmes de Sizemore no final da carreira tiveram uma tendência de ficção científica, terror ou ação: somente em 2022, ele estrelou filmes com títulos como “Impuratus”, “Noite dos Tommyknockers” e “Vampfather”. Mas Sizemore ainda conseguiu alguns papéis importantes – inclusive no renascimento de “Twin Peaks” – e participações especiais em programas populares como “Entourage” e “Hawaii Five-O”.

Um dublê processou Sizemore e filmes Paramount em 2016, dizendo que foi ferido quando o ator supostamente embriagado o atropelou durante as filmagens de “Shooter” nos EUA. Registros estaduais obtidos pela AP mostraram que Sizemore deveria estar apenas sentado no carro imóvel e que ele “improvisou no final da cena e foi embora em seu carro”. Sizemore foi demitido de “Shooter” e o processo do dublê foi resolvido em termos não revelados.

Além de seus créditos no cinema e na TV, ele fez parte do elenco de voz do videogame “Grand Theft Auto: Vice City” de 2002. Ele também deu aulas no LA West Acting Studio, de acordo com anúncios recentes.

Ele deixa seus filhos gêmeos de 17 anos, Jayden e jaggere seu irmão Paul, todos os quais estavam ao seu lado quando ele morreu.

“Levei uma vida interessante, mas não posso dizer o que eu daria para ser o cara que você não conhece”, escreveu Sizemore em suas memórias.