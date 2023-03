Tom Sizemore Imagens dos bastidores do último longa-metragem antes da morte

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kennedy Entertainment Group LLC

Tom SizemoreO trabalho de seu último longa-metragem antes de morrer foi muito parecido com um campeão peso-pesado dando tudo de si, apesar de já ter passado do auge … assim diz o diretor do projeto.

O falecido ator interpreta um detetive da polícia em Bruce BellocchiO próximo filme de Tom, “A Lenda de Jack e Diane”, no que acabou sendo o último papel de Tom no cinema… e o TMZ conseguiu essa filmagem dos bastidores de Tom no set.

Como você pode ver no clipe, Tom está superenvolvido com o diretor e seus colegas enquanto se prepara para filmar uma cena como o detetive Parker.

Tom tinha 60 anos quando filmou o filme, e Bruce diz que ele parecia muito mais velho do que isso, muitas vezes estava curvado e parecia muito cansado o tempo todo. No entanto, acrescenta… “Dito isto, foi profissional e penso que deu sempre o seu melhor”.

O filme é sobre um jovem casal, Jack e Diane, em Indiana, que está planejando se mudar para LA quando de repente descobrem segredos sobre a morte da mãe de Diane… e uma vez que seus piores medos são confirmados, eles criam uma lista de alvos para se vingar. todos estão envolvidos.

As cenas de Tom foram filmadas em Los Angeles e arredores e a produção foi encerrada em março de 2022 … cerca de um ano antes da morte de Tom.

TMZ divulgou as histórias … Tom sofreu um aneurisma cerebral em sua casa em fevereiro e foi levado às pressas para um hospital, onde foi colocado em aparelhos de suporte à vida. Ele nunca recuperou a consciência e sua família finalmente tomou a difícil decisão de removê-lo do suporte de vida.

Ei morreu em 3 de março.

O diretor diz que Tom ligou para ele alguns meses após o término da produção e se desculpou, dizendo que não tinha certeza de ter feito seu melhor trabalho. Mas, Bruce diz que garantiu a Tom que seu desempenho foi ótimo.

Bruce resumiu a experiência com uma metáfora esportiva vívida… “Foi como entrar no ringue com o campeão dos pesos pesados ​​e, embora você soubesse que ele havia passado do auge, ainda era uma experiência surreal apenas poder compartilhar o tempo juntos. “

O diretor diz que ele e Tom tinham muito em comum, dizendo-nos que eles “compartilharam muitas noites em conversas profundas sobre lutar contra os demônios do passado e ter vontade de seguir em frente”.

Bruce está chateado a Academia atribui Tom de seu segmento ‘In Memoriam’ durante o Oscar e acredita que esnobou um ator que apresentou algumas das melhores atuações do cinema moderno.