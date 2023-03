Tom Sizemore morre aos 61 anos

Tom Sizemore – famoso por papéis em “O Resgate do Soldado Ryan”, “Falcão Negro em Perigo” e vários filmes clássicos cult – morreu.

O ator faleceu na sexta-feira em um hospital na área de Los Angeles depois que sua família tomou a difícil decisão de removê-lo do suporte de vida. O ator estava recebendo tratamento após sofrer um aneurisma cerebral em sua casa em 18 de fevereiro, o que o levou a desmaiar e perder a consciência.

Representante do Tom, Carlos Lagodisse ao TMZ: “É com grande tristeza e tristeza que tenho que anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore (“Tom Sizemore”), de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono hoje no St Joseph’s Hospital Burbank. Seu irmão Paul e os gêmeos Jayden e Jagger (17) estava ao seu lado.”