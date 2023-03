Tony Mitchell: jogador do Alabama foi preso e enfrenta acusações de porte de maconha

Tele Alabama Crimson Tide programa de futebol é liderado pelo treinador principal Nick Sabanmas saiba que o lendário treinador terá que lidar com um de seus principais recrutas em confronto com a polícia em Flóridacomo Tony Mitchell foi preso e acusado de porte de maconha com intenção de vender ou entregar.

Mitchell foi preso pelo Gabinete do Xerife do Condado de Holmes depois de uma parada de trânsito enquanto dirigia na Flórida, ele foi detido ao lado de um passageiro chamado Christopher Lewisambos residentes no Alabama.

Os policiais sentiram cheiro de maconha queimada e revistaram o veículo, encontrando grande quantia em dinheiro e maconha, além de arma de fogo e um conjunto de balanças.

Ambos os homens foram autuados Cadeia do Condado de Holmes.

“Uma busca no veículo encontrou uma quantidade adicional significativa de maconha, um conjunto de balanças, uma arma carregada entre o banco do passageiro e o console central e uma grande quantia em dinheiro”, explicou o xerife.

Tony Mitchell era um recruta de quatro estrelas para o Alabama

Tony Mitchell é parte de do Alabama # 1 classificou a classe de recrutamento para 2023, sendo considerado um consenso entre os 10 melhores jogadores defensivos do país.