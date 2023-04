Torcedor dos Dodgers invade campo para pedido de casamento surpresa e é atacado por seguranças

Um torcedor do LA Dodger fez de tudo para pedir a sua parceira em casamento na quinta-feira – correndo para o campo no meio de um jogo para fazer o pedido – mas isso pode ter lhe custado algumas horas na cadeia… e talvez até uma noite no hospital.

A cena selvagem se desenrolou no Dodger Stadium no final da competição de LA contra o Arizona Diamondbacks – quando um Mookie Betts torcedor pulou a parede central do campo e trotou para a grama do campo externo.