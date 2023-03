Torcedores em Lisboa já pedem o prêmio Puskas pela incrível rabona de Nuno Santos

Ts melhores gols costumam sair dos improvisos mais loucos, assim como, num daqueles acessos de gênio que o futebol nos dá de vez em quando, Nuno Santos surgiu a ideia de passar a bola pelo Boavista para dar Sporting Lisboa vantagem de 1 a 0.

O lateral esquerdo entrou no ataque até pisar na marca do pênalti, onde transformou em obra de arte o passe certeiro de Youseff Chermiti pela lateral direita.

Com um chute estilo rabona, ele acertou a bola direto no canto superior.

Abrindo o placar com estilo

Os gigantes de Lisboa venceram o jogo por 3-0 para voltar às vitórias e manter a diferença para o terceiro classificado braga.

Poderia haver poucas maneiras melhores de abrir o placar do que com Nuno Santos‘ objetivo que certamente voltará às nossas telas quando acontecerem as cerimônias de premiação no final do ano.