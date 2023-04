Tornado devastador atinge Little Rock e arredores, mais de 350 mil pessoas em risco

A tornado atingido Pedra pequena e áreas circundantes causando danos a residências, empresas e veículos. O tornado começou no oeste de Little Rock e destruiu um pequeno shopping center antes de cruzar a Rio Arkansas em North Little Rock e cidades vizinhas.

O Centro Médico da Universidade de Arkansas para Ciências Médicas em Little Rock estava operando em nível de baixas em massa, com vários pacientes transportados para o centro.

Jacob Jones – Little Rock, Arkansas

O Corpo de Bombeiros de Little Rock relatou danos pesados ​​e detritos no extremo oeste da cidade, e Governadora Sarah Huckabee Sanders declarou estado de emergência devido aos danos significativos.

Mais de 350.000 pessoas corriam risco com o tornado, que foi descrito como “confirmado grande e destrutivo” pelo Serviço Meteorológico Nacional. Cerca de 70.000 clientes em Arkansas ficaram sem energia, e mais interrupções foram relatadas em Kansas, Missouri e Texas.

A Guarda Nacional foi solicitada para ajudar

Passageiros e funcionários da Aeroporto Nacional de Clinton em Little Rock se refugiou em banheiros até as 15h45 devido ao tornado. O guarda Nacional foi solicitado a ajudar Pedra pequena, e as pessoas foram instadas a ficar fora das estradas e longe das áreas afetadas. Imagens aéreas mostraram vários telhados arrancados de casas em Little Rock e nas proximidades Dobrado.

Os meteorologistas alertaram para o clima perigoso em pelo menos 15 estados do meio-oeste e sul dos EUA, com mais de 85 milhões de pessoas sob alertas meteorológicos.

O Centro Nacional de Previsão de Tempestades do Serviço Meteorológico previu um surto incomumente grande de tempestades com potencial para causar granizo, rajadas de vento prejudiciais e fortes tornados.

A área de maior risco para tempestades era uma grande extensão do Rio Mississippicom avisos de alto risco centrados em Memphis e entre Davenport, Iowa e Quincy, Illinois.

Os relógios Tornado cobriam a maior parte Missouri, Arkansas e Iowa; oeste de Illinois; e partes de Wisconsin, Texas, Tennessee, Kentucky, Louisiana, Oklahoma e Mississippi.

Espera-se que essas intensas tempestades de supercélulas se tornem mais comuns, especialmente nos estados do sul, à medida que as temperaturas aumentam em todo o mundo. Os principais centros populacionais com alto risco de tempestades incluíam Chicago, St. Louis, Jonesboro, Arkansas e Des Moines e Cedar Rapids, Iowa. Na sexta-feira passada, um tornado no Mississippi matou pelo menos 21 pessoas, feriu dezenas e destruiu quarteirões inteiros.