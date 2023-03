Tornozelo direito de Neymar operado no Qatar: A cirurgia correu muito bem

Bvocê acertou NeymarO jogador, de 31 anos, foi operado na sexta-feira no Qatar a uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, uma operação que “correu muito bem”, anunciou o seu clube, o Paris Saint-Germain.

A cirurgia ocorreu na clínica ASPETR em Doha e foi realizada por três médicos, incluindo Rodrigo Lasmar da Seleção Brasileira, disse o PSG em comunicado.

“O jogador manterá a partir de agora um protocolo de descanso e cuidados”, afirmou o relatório.

Ao anunciar que Neymar passou por uma cirurgia na última segunda-feira, o PSG revelou que o craque brasileiro terá que ficar três a quatro meses afastado, o que o fará perder o restante da temporada.

O jogador mais caro da história sofreu uma entorse grave no tornozelo direito (uma articulação que ele machucou repetidamente durante sua carreira) durante uma partida da liga em 20 de fevereiro contra Lille.

Exames médicos subsequentes mostraram que Neymar sofreu danos nos ligamentos, o que o obrigou a se submeter a uma nova cirurgia.

Em novembro passado, o jogador sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo direito com pequeno edema ósseo durante o jogo Brasil-Sérvia pelo Mundial do Catar, o que o deixou de fora para as duas partidas contra Suíça e Camarões.

As lesões de Neymar

A ausência de lesão de Neymar durante sua passagem pelo PSG totalizou aproximadamente 731 dias, ou seja, dois anos completos.

O camisa 10 do Brasil perdeu todas as outras temporadas em que jogou PSG desde que chegou ao clube parisiense para a temporada 2017-2018

Do ponto de vista competitivo, Neymar perdeu um total de 104 jogos em um PSG camisa.

O brasileiro disputou 173 partidas em todas as competições, o que significa que se machucou em aproximadamente 37,5% das partidas em que esteve à disposição do clube parisiense.