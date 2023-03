Tory Lanez ainda no site Rolling Loud apesar de estar trancado

Em Tory Lanez a equipe legal ou tem algum tipo de truque na manga para tirá-lo da prisão até este fim de semana, ou o pessoal do Rolling Loud está vivendo sob uma pedra … porque ele ainda está na lista do festival em Cali.

Tory esteve no tribunal na terça-feira em LA, onde sua audiência de sentença foi adiada mais uma vez, desta vez para 10 de abril. Após a audiência, Lanez – que estava vestido com um macacão laranja emitido pela prisão – permaneceu sob custódia sem sequer uma tentativa de convencer o juiz para libertá-lo sob fiança.

Isso parece representar um grande problema para os organizadores do Rolling Loud, que ainda têm Tory programado no flyer do site para tocar no festival no domingo.