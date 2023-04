Tory Lanez entra com recurso na condenação por tiroteio em garanhão Megan Thee

Tory Lanez não vai cair sem luta… ele acaba de entrar com um recurso para anular a condenação por atirar Megan Thee Stallio n, alegando, entre outras coisas, que os promotores tentaram sujá-lo com evidências irrelevantes.

O advogado de Tory, famoso advogado de defesa criminal José Baez , amêijoas em documentos legais obtidos pelo TMZ, os promotores apresentaram uma foto sem camisa de Tory com uma arma de fogo no peito. Durante o julgamento, os promotores disseram que era apenas para fins de identificação, mas Baez está ligando para BS, dizendo que os promotores usaram a foto para enfatizar ao júri que seu cliente gostava de armas.

E tem isso… Baez diz que o júri ouviu uma entrevista de 80 minutos que os promotores tiveram com Kelsey Harris — O amigo de Megan que estava no carro na noite do tiroteio. O áudio foi devastador para o caso de Tory, mas Kelsey mais tarde contou muito do que disse naquela entrevista.