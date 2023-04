Total Express divulgou NOVOS empregos em todo o Brasil; veja as regiões

A Total Express é uma empresa que opera com serviços de entrega em todo o Brasil. Com quase 30 anos de experiência no mercado, a corporação atende pequeno, médio e-commerce e grandes redes de varejo. Recentemente, novos cargos de emprego ficaram disponíveis nas unidades do país. Confira, a seguir.

Total Express anuncia novas oportunidades no país

A Total Express é especialista em serviços de entrega em todo o território nacional. Com cerca de 30 anos de história, a corporação consegue atender empresas de e-commerce e grandes redes de varejo presentes no mercado brasileiro.

Neste momento, a Total Express oferece seus serviços para mais de 3 mil municípios, tendo 100% de cobertura nacional. Tudo isso acontece graças ao time corporativo altamente qualificado da empresa, totalizando 15 mil colaboradores.

Para potencializar a equipe, novas vagas de emprego foram divulgadas pela corporação, através do seu site de recrutamento. Confira, a seguir.

Supervisor de Atendimento – Barueri / SP;







Analista de Planejamento – Barueri / SP;







Conferente de Prevenção a Perdas – Guará / DF;







Fiscal de Segurança – Aparecida de Goiânia / GO;







Analista de Contabilidade – Santana de Parnaíba / SP;







Líder de Operações – Brasília / DF;







Motorista – Salvador / BA;







Assistente Administrativo – Contagem / MG;







Técnico de Manutenção Elétrica – Barueri / SP;







Controlador de Acesso – Barueri / SP.

Como se candidatar

A Total Express está sempre divulgando novos cargos em seu portal de recrutamento. Dentro dele, é possível verificar a lista de vagas, bem como seus pré-requisitos, benefícios e o dia a dia no trabalho.

Caso tenha interesse em fazer parte do time corporativo da empresa, basta entrar no site 123empregos e enviar seus documentos profissionais.

