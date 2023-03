TOTVS abre 130 novos EMPREGOS em todo o país

A TOTVS, líder absoluta no segmento de SMB do Brasil, trabalha através da ética e comprometimento com os clientes. Nesta data, a companhia abriu mais de 100 empregos pelo país. Confira, a seguir.

TOTVS abre 130 vagas de empregos pelo país

A TOTVS, empresa especializada em SMB, investe em equipes multidisciplinares que se dedicam a aplicabilidade da plataforma e inteligência artificial para entregar soluções eficientes em diferentes segmentos.

A companhia trabalha com inovação, comprometimento e dedicação para entregar bons resultados para os clientes. Nesta data, a rede anunciou mais de 100 empregos pelo país. Confira, a seguir.

Ana. de Serviços – Brasil;







Ana. de Customer Success – São Paulo / SP;







Desenvolvedor (a) – Belo Horizonte / MG;







Exe. de Soluções de Negócios – Brasil;







Ass. de Atendimento – Rio de Janeiro / RJ;







Ana. de Suporte Técnico – São Paulo / SP;







Esp. de Projetos – Goiânia / GO;







Ana. de Arquitetura de Software – Goiânia / GO;







Ana. de Qualidade – Goiânia / GO;







Esp. em Exe. de Soluções de Negócios – Brasil;







Ger. de Soluções de Negócios – Rio de Janeiro / RJ;







Con. de Vendas – Brasil;







Ana. de Projetos RM – São Paulo / SP;







Ana. Jr. de Gestão de Nuvens Públicas – São Paulo / SP;







Ana. de Relações Institucionais e Governamentais – Brasil.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e critérios imprescindíveis das vagas ofertadas.

Como se candidatar

A TOTVS, líder em SMB de todo o país, possui uma equipe de profissionais que se dedica a aplicabilidade na plataforma e inteligência artificial.

Nesta data, a companhia anunciou mais de 100 oportunidades de empregos em diferentes regiões do Brasil. Acesse o site 123empregos para mais informações.

