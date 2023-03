TOTVS divulgou novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A TOTVS, empresa especializada em fornecer soluções tecnológicas para o meio agrícola, abriu vagas de emprego em várias regiões do país. O principal objetivo da marca é diminuir os custos e melhorar a gestão do segmento. Confira, a seguir.

TOTVS abre oportunidades de empregos no país

A TOTVS marca presença no uso de cana de açúcar, milho ou outro insumo para a produção de energia.

Atualmente, a empresa marca presença em quase 60% das produções brasileiras e possui presença internacional. Nesta data, a rede divulgou oportunidades de empregos no Brasil. Confira, a seguir.

Técnico (a) de Suporte – São Paulo;







Desenvolvedor (a) C/C ++ – São Paulo / SP;







Analista de Suporte – Ribeirão Preto / SP;







Analista de Implantação – Brasil;







Especialista em Soluções de Segmento – São Paulo / SP;







Executivo (a) de Soluções de Negócios – São Paulo;







Assistente Executivo – São Paulo / SP;







Especialista em Serviços Cloud – Brasil;







Consultor (a) de Negócios (Vaga Exclusiva PCD) – São Paulo / SP;







Pessoa Assistente Administrativa (Vaga Exclusiva PCD) – Santa Catarina.

Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

A TOTVS atende o setor de bioenergia desde a produção da matéria-prima até a transformação industrial.

Atualmente, a rede marca presença em quase 60% das produções brasileiras.

As vagas são para diferentes áreas da companhia. Acesse o site 123empregos para mais informações.

