Transamerica Expo Center CONTRATA em São Paulo

O Transamerica Expo Center, que faz parte do Conglomerado Alfa, um dos maiores grupos econômicos do Brasil, com mais de 90 anos nos segmentos do mercado financeiro, serviços, agronegócio e bens de consumo, está atrás de novos colaboradores para compor seu time. Posto isso, veja a lista de vagas:

Analista de Contratos – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro Jr (Contas a Pagar) – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de desenvolvimento e Novos Négócios – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Financeiro (Contas a pagar e receber) – São Paulo – SP – Efetivo: Receber e controlar vencimentos de boletos; Consultar o site da Prefeitura diariamente e emitir as notas fiscais de serviços; Controle as notas fiscais; Preparar relatórios de prestações de contas;

Vigilante (Transamérica Expo Center) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Transamerica Expo Center e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção.

Sobre o Transamerica Expo Center, vale frisar que, com ampla experiência na hotelaria de eventos e atuando desde agosto de 2001, consolidou-se como um dos espaços mais completos de toda a América Latina, com infraestrutura e serviços nos padrões internacionais.

Referência em qualidade, expertise e flexibilidade para todos os formatos de eventos, entre as empresas do grupo estão a Rede Transamerica de Hotéis, Teatro Alfa, Banco Alfa, Alfa Seguros, Agropalma, Águas Prata, C&C Casa e Construção e Rádio Transamérica.

Por fim, com a constante atualização, é referência em qualidade de suas instalações e excelência nos serviços prestados no mercado de eventos.

