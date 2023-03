Transformação de Odell Beckham Jr.: Saquon Barkley misturado com Deebo Samuel

NFL wide receiver agente livre Odell Beckham Jr.. realizou um treino privado no Arizona na sexta-feira que contou com a presença de cerca de 15 equipes, incluindo o Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings e Buffalo Bills.

Jeremy Fowler de ESPN observou que muitos participantes ficaram impressionados com a camada adicional de músculo de Beckham, comparando-o a uma combinação de Gigantes de Nova York receptor largo Saquon Barkley e São Francisco 49ers WR Deebo Samuel.

Odell Beckham Jr. é escoltado pela polícia pelo aeroportoTwitter @_MLFootball

“Conversei com algumas pessoas que assistiram ao treino de Odell Beckham”, tuitou Fowler. “Alguém notou como Beckham está visivelmente musculoso agora, comparando-o a uma combinação de Saquon Barkley e Deebo Samuel.

“Outro disse Beckham é simplesmente um atleta talentoso e isso não mudou. Explosão estava lá.”

Beckham, 30, não joga uma partida da liga desde que rasgou seu ACL durante o 2022 Super Bowl enquanto ele era membro do Los Angeles Rams.

Robert Woods para Texans, OBJ para Rams?

Rams estariam supostamente interessados ​​em adquirir Robert Woods ou OBJ da agência livre, dois recebedores que fizeram parte de sua equipe campeã.

Woods, 30, assinou um contrato de dois anos e US$ 15,25 milhões (US$ 10 milhões garantidos) com o Houston Texans na sexta-feira. Rams trocou Woods pelo Titãs do Tennessee última entressafra, onde não conseguiu garantir um papel de destaque no ataque ofensivo.

Com Woods fora de cena, um possível retorno a LA seria ideal para Beckham, que já reside na “Cidade das Estrelas”.

A questão é que OBJ provavelmente vai pedir o dólar mais alto, especialmente porque ele estará entre os melhores wideouts na agência livre.