Travis Barker mostra imagem distorcida da cirurgia de mão que ele acabou de passar

Tsemana passada, o baixista Tom DeLonge emitiu um pedido de desculpas às pessoas que serão afetadas por Blink-182’spostergado datas da turnê. A razão é porque o baterista Travis Barker tem uma luxação que precisa de cirurgia na mão esquerda. Devido à natureza de seu ofício, o médico disse que ele precisava se submeter a essa cirurgia se quisesse tocar bateria novamente. Felizmente, a cirurgia foi um sucesso e Travis Barker confirmou que voltará a tocar bateria assim que se recuperar da cirurgia. Ótimas notícias para todos os fãs de música ao redor do mundo, mas Travis queria adicionar um fator de choque ao que aconteceu.

Há momentos em que as pessoas que não conseguem assistir seus artistas favoritos devido a uma emergência, não entendem a gravidade da situação. Barker foi transparente desde o primeiro momento em que sua cirurgia foi anunciada. Primeiro, ele postou uma série de vídeos e fotos que mostram perfeitamente o que ele está passando. Um de seus dedos maiores estava bastante inchado e parecia fora do lugar. Na imagem que ele postou na sexta-feira, Travis mostrou uma imagem com um aviso de gatilho na legenda.

A foto da cirurgia retorcida de Travis Barker

Em um set de duas imagens, Travis é mostrado já embrulhado após a intervenção. A imagem a seguir é coberta por um aviso do Instagram. Pessoas sensíveis não vão gostar do que veem, assista a seu próprio critério. Travis também escreveu: “Obrigado por todo o amor, orações e compreensão esta semana quando fui para a cirurgia. Foi uma decisão difícil de tomar, mas no final das contas eu não poderia continuar a tocar bateria sem ela. Era inevitável que meu dedo teria deslocado novamente sem consertar o ligamento rompido cirurgicamente. Muito grato ao Dr. Shin e que minha cirurgia foi um sucesso para que eu possa continuar fazendo o que amo e ver vocês em turnê em breve.”