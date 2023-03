Travis Kelce canaliza Indiana Jones para a promoção de hospedagem do Saturday Night Live

Travis Kelce pode ser um chefe, mas ele se transformou em um Raider (da Arca Perdida) para seu show de apresentação no Saturday Night Live … canalizando seu Indiana Jones interior para uma promoção hilária !!!

O superastro da NFL está testando suas habilidades cômicas para o show de comédia neste fim de semana … e ele já está provando que fará o que for preciso para fazer as pessoas rirem.

Travis Kelce e os Raiders do Studio 8H pic.twitter.com/EV41Ga6jnz

Kelce fez parceria com Marcello Hernandez para o clipe … mostrando-o tentando trocar um logotipo dourado do SNL por um troféu Lombardi, à la Indy em sua cena clássica do filme de aventura de 1981.