Travis Kelce diz que não é o melhor tight end da NFL

Muitos colocaram o nome de Kelce no debate ultimamente – incluindo a estrela do Giants Darren Waller e chefes ótimos Christian Okoye que nos disseram que # 87 será considerado o melhor a jogar na posição até o final de sua carreira … sobre lendas como Tony González , Rob Gronkowski dar Antonio Gates .

A superestrela do Kansas City Chiefs destaca sua configuração com Patrick Mahomes e uma equipe vencedora do Super Bowl certamente ajuda seu sucesso … acrescentando: “Eu sei que estou tirando vantagem da situação, no entanto.”