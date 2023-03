Travis Kelce tira sarro de seu programa de namoro fracassado e zomba de Patrick Mahomes durante o monólogo do SNL

Travis Kelce apresentou o Saturday Night Live e teve um monólogo muito divertido onde falou sobre sua família, especificamente seu Irmão do Philadelphia Eagles, Jason Kelcesua mãe e seu quarterback, Patrick Mahomes.

O chefe da cidade de Kansas começou seu monólogo dizendo que apresentar o Saturday Night Live foi um sonho que se tornou realidade, pois ele cresceu assistindo ao programa com Adam Sandler, Chris Farley, Will Ferrell e disse brincando que era ainda melhor do que ganhar o Super Bowl.

Travis Kelce fala sobre seu irmão Jason

“Jason e eu jogamos futebol juntos desde que éramos crianças, e ele sempre foi melhor do que eu em tudo”, disse.

“No colégio, ele era um aluno de honra e fui expulso do time porque fui reprovado em francês … e inglês também, mas francês soa muito melhor.”

Travis revelou que estava em um reality show de namoro

“Então, quando estávamos na faculdade, fui expulso do time porque testei positivo para maconha. se você fuma maconha e é ruim na escola, pode ganhar o Super Bowl duas vezes.”

Ele também falou sobre seu passado em um reality show onde seria um tipo de solteiro e eles estavam tentando encontrar uma namorada para ele, que é onde ele conseguiu suas habilidades de atuação.