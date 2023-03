Travis Scott agarra e joga telefone de fã em boate, possível processo judicial vindo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Travis Scott está sendo criticado por mais um incidente que aconteceu poucos minutos antes de ele supostamente dar um soco no rosto de um engenheiro de som – desta vez, ele é acusado de jogar fora o telefone de um fã … e um processo pode estar chegando em breve.

Em um vídeo obtido pelo TMZ, você pode ver Travis atrás da cabine do DJ no Nebula em Nova York enquanto ele apresentava um DJ set surpresa. Já agitado, parece que Travis não gosta de homem com celular filmando enquanto gira.

É quando Travis pega o telefone – o vídeo está obscuro naquele ponto, mas o dono do telefone nos diz que Travis o jogou – acertando-o na cabeça e quebrando sua tela.

O homem nos disse que os representantes de Nebula ofereceram à sua mesa uma garrafa de bebida grátis por seus problemas, mas ele recusou. No entanto, ele nos diz que está advogado – com planos de registrar um relatório policial e uma ação civil.



Como informamos, era por volta das 3h da manhã de quarta-feira quando os policiais foram chamados ao Nebula depois que o rapper supostamente socou um engenheiro de som no rosto de Nebula antes de supostamente destruir $ 12k em equipamentos de vídeo e alto-falantes.

O engenheiro de som falou com a Fox 5 News quinta-feira do hospitalalegando ter sofrido ferimentos no pescoço.



