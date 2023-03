Travis Scott se mete em novos problemas após socar engenheiro de som na cara

Cgalinha inteira Astromundo tragédia aconteceu, Travis Scott fez o possível para manter um perfil discreto que não o colocaria em mais problemas. Ao longo do ano passado, vimos como pessoas como Kyrie Irving, Aaron Rodgers e Kanye West perdem importantes endossos e outros acordos por se meterem em problemas. De acordo com um relatório da polícia local da cidade de Nova York, o rapper entrou em uma discussão acalorada com uma pessoa no clube Nebula durante as primeiras horas da quarta-feira. O TMZ foi quem relatou que Scott socou uma pessoa e danificou propriedades no clube. Nenhuma acusação foi feita contra Travis ainda, mas o NYPD está procurando ativamente por ele para dar uma declaração.

Na última terça-feira, Travis Scott se apresentou com Don Toliver no clube do centro na noite de terça-feira. Myles Miller, do WNBC, também relatou que essa briga aconteceu com um dos engenheiros de som do clube. Scott foi acusado de causar danos no valor de $ 12.000 depois de danificar uma tela de vídeo e um dos alto-falantes durante a briga. Lembre-se de que isso definitivamente prejudica o caso de Travis Scott nos vários processos que ele enfrenta contra as vítimas do Astromundo show em 2021. Este é definitivamente um dos momentos mais sombrios da carreira de Travis Scott que permanecerá com ele pelo resto de sua vida.

Travis Scott é filmado no clube Nebula

TMZ também resgatou uma fita que foi gravada momentos antes da briga, mostra Scott zangado com a cabine do DJ momentos antes de tudo acontecer. De acordo com o TMZ, Travis Scott entrou em uma briga porque o DJ dentro da cabine estava tocando sua lista de faixas com um volume muito mais baixo. Ele assumiu a música no clube Nebula e é visto bastante agitado dizendo a alguém para ‘recuar a porra’. Tanto seu advogado quanto seu representante estão dizendo que isso ficou totalmente fora de proporção para um possível roubo de dinheiro das pessoas envolvidas. Além disso, Scott já está trabalhando com a polícia para resolver o caso.