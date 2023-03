Travis Scott supostamente enganou o engenheiro de som antes de atacá-lo

O engenheiro de som que Travis Scott supostamente atacado em um clube de Nova York diz que o rapper virou o pássaro para ele e deu um soco na cabeça dele, levando-o ao hospital com ferimentos.

Identificando-se apenas como Mark, o engenheiro falou com a Fox 5 News de sua cama de hospital após o suposto ataque no Club Nebula em Manhattan na manhã de quarta-feira.

Ele também descreveu os eventos que levaram à violência, dizendo que Travis estava tocando a música do DJ tão alto que o som estava distorcido. Quando Mark tentou abaixar o volume, ele disse que Travis ficou furioso.

Travis “enfiou o dedo do meio na minha cara”, disse Mark, acrescentando: “Então, abaixei um pouco o monitor para poder falar com ele, e foi quando ele contornou o alto-falante e me atacou”.