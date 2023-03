Treinador dos Eagles enlouquece! Nick Sirianni tira fotos e brinda com fãs em bar local

Nick Siriannio treinador principal do Philadelphia Eaglesestá nas manchetes por sua recente aparição em Brewers Towne Tavern em Haddon Township, Nova Jersey.

O técnico de 41 anos apareceu com seus amigos por volta da meia-noite de sábado e ficou por algumas horas, bebendo e conversando com os clientes.

Segundo fontes, sírios foi a alma da festa, tirando fotos com os fãs e até ficando atrás do bar para fazer um brinde à multidão. Os fãs responderam com um águias entoar, agradecendo a presença do técnico.

Apesar de ser uma figura pública, sírios deixou claro que ele estava lá para sair e relaxar como uma pessoa normal. Quando um bargoer pediu uma mensagem para um amigo, Sirianni recusou, mas ainda concedeu uma selfie.

Nick Sirianni solta e arrepia com os fãs no Haddon Township Tavern

A aparição de Sirianni no bar local ocorre após o t das águiasperda de três pontos para o Kansas City Chiefs. Embora a derrota possa ter sido decepcionante para os torcedores dos Eagles, é bom ver o técnico fora de casa com a torcida regular.

Curiosamente, o chefes‘ jogadores, incluindo Travis Kelce e Patrick Mahomes, foram vistos festejando muito para comemorar suas vitórias recentes. Então, parece que ganhar ou perder, ambos os lados embriagados.

Aparição de Sirianni em Brewers Towne Tavern certamente o encantou águias fãs, que apreciam sua atitude realista e vontade de se conectar com eles. Resta saber se outros NFL os treinadores seguirão seu exemplo e se misturarão com os torcedores nos bares locais.