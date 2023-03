Tribunal Federal determina que Marriott deve entregar vídeo no caso Michael Irvin

Michael Irwin marcou mais um grande W em seu caso civil com Marriott … um segundo juiz – desta vez federal – determinou que a gigante hoteleira deve entregar qualquer vídeo que mostre a lenda da NFL com seu acusador de má conduta em um de suas propriedades no mês passado.

A decisão foi proferida na tarde de quarta-feira… marcando a segunda vez em duas semanas que um tribunal ordenou que Marriott entregasse a filmagem.

Inicialmente, em fevereiro 16 anos, juiz estadual tomou a decisão … mas Marriott argumentou que deveria demorar para entregar os clipes, essencialmente dizendo que Irvin estava sendo falso sobre a necessidade de apressar as coisas. O caso acabou sendo levado ao tribunal federal para ser descoberto.

Michael Irvin abre processo contundente contra acusador de má conduta, buscando US$ 100 milhões



O juiz de lá, no entanto, apoiou a decisão … dizendo que Irvin tinha o direito de obter o vídeo de maneira expedita – por causa dos danos à reputação e econômicos que ele disse estar sofrendo por não tê-lo.

O juiz decidiu, no entanto, que a Marriott pode proteger a identidade do acusador de Irvin, dizendo que a preocupação da empresa com a privacidade dela “é bem fundamentada”.

advogado de Irvin, Levi McCathernordenou TMZ Sports ele está feliz com o novo pedido … dizendo, mais uma vez, que acredita que os vídeos mostrarão que Irvin não fez nada de errado quando interagiu com a funcionária do hotel é fevereiro. 5 no Arizona.

“Michael e eu estamos satisfeitos com a decisão e agradecemos ao Tribunal por decidir de forma tão rápida e equitativa”, disse McCathern. “Estamos ansiosos para receber as informações que acreditamos que provarão que Michael não cometeu nenhum delito”.